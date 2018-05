Il capitolo originale di Guilty Gear è in arrivo su PC, PS4 e Nintendo Switch

Arc System Works, la software house giapponese che recentemente ha ricevuto i complimenti di critica e giocatori grazie all'ottimo lavoro svolto con Dragon Ball FighterZ, ha oggi annunciato che il capitolo originale di Guilty Gear, originariamente pubblicato su PlayStation One nel 1998, tornerà prossimamente su PC, PS4 e Nintendo Switch.

Al momento, tuttavia, la software house non ha annunciato alcuna finestra di lancio per questa re-release del capostipite della sua serie picchiaduro, oggi giunta a Guilty Gear Xrd Revelator 2. In compenso, potete dare uno sguardo al gameplay tratto dal titolo utilizzando il player che trovate in calce alla notizia dal minuto 1:26:34 al minuto 1:51:42.

Guilty Gear è atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Rimaniamo in attesa di conoscere ulteriori dettagli in merito da parte di Arc System Works.