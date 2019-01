Il Capodanno Lunare al via in Overwatch il 24 gennaio: svelata la Skin di Zenyatta!

Come vi avevamo già riferito sulle pagine di Everyeye, a partire da giovedì 24 gennaio prenderà il via all'interno di Overwatch un evento stagionale dedicato al Capodanno Lunare.

Con l'avvicinarsi dell'inizio dei festeggiamenti, Blizzard Entertainment ha svelato alcune delle Skin a tema sviluppate per i Personaggi in occasione della celebrazione. Tra queste ultime, ne troviamo una dedicata a Zenyatta, svelata quest'oggi dall'account Twitter ufficiale di Overwatch. Come potete verificare nel cinguettio disponibile in calce a questa news anche il celebre Guru Errante avrà la possibilità di mutare il suo aspetto per adattarsi alle celebrazioni dell' "Anno del Maiale". Per l'occasione, il Personaggio potrà infatti indossare la Skin Zhuge Liang Zenyatta. Potete averne un'anteprima grazie alla clip allegata al Tweet segnalatovi. Cosa ne pensate, vi piace?



Vi ricordiamo che, come comunicato dalla Software House, l'evento legato al Capodanno Lunare prenderà il via Giovedì 24 gennaio e terminerà il prossimo 18 febbraio. Per l'occasione, molti Personaggi riceveranno, come detto, Skin dedicate. Oltre a quella di Zenyatta, Blizzard ha già svelato anche le nuove Skin realizzate per Reaper, Reinhardt, Torbjorn e Hanzo denominate, rispettivamente, Reaper Lu Bu, Guan Yu Reinhardt, Zhang Fei Torbjorn e Huang Zhong Hanzo. Qual è la vostra preferita? Avete già intenzione di provare a collezionarle tutte?