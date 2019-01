Il celebre modder Durante ha aperto uno studio dedicato ai porting per PC

Peter 'Durante' Thoman ha fondato PH3 Games, un nuovo studio di sviluppo che si occuperà di realizzare dei porting per PC. Il modder ha affermato che il team è attivo fin dallo scorso mese di settembre, ma solo ora ha adempiuto a tutti gli obblighi burocratici necessari per essere considerato uno studio a tutti gli effetti.

Durante è molto famoso all'interno della comunità PC per aver messo a punto il tool per il downsampling GeDoSaTo e per aver realizzato le patch correttive di Dark Souls Prepare to Die Edition e Deadly Premonition, due titoli funestati da numerose problematiche tecniche al lancio. Il modder ha inoltre partecipato ai lavori di conversione di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel per PC.

Il neonato studio si occuperà di realizzare dei porting per PC e ha già cominciato a lavorare con altre compagnie di sviluppo in veste di consulente, sebbene non sino stati forniti indizi sull'identità di queste ultime. PH3 Games può attualmente contare su pochi dipendenti e non è ancora pronto ad espandersi, ma Durante non esclude la possibilità di sviluppare un gioco tutto suo in futuro. Per il momento, l'obiettivo è quello di concentrarsi su porting di alta qualità.