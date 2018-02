Il CEO di Microsoft parla del rapporto tra Xbox One e PC

Intervenuto durante ladi San Francisco, il CEO diha parlato in questa occasione (anche) di videogiochi e più nello specifico del rapporto che lega PC e Xbox.

Satya Nadella ribadisce come le due piattaforme siano ormai di fatto una sola entità unite sotto il brand Xbox. L'ecosistema Microsoft sembra abbracciare varie fasce di pubblico, coloro che desiderano solo giocare possono acquistare Xbox One mentre gli utenti generalisti (che utilizzano il PC anche per altri scopi) possono divertirsi con le esclusive Microsoft sul proprio computer, senza bisogno di acquistare hardware dedicato.

"Molte persone ignorano il fatto che i giochi Microsoft escano non solo su Xbox One ma anche su PC. Offriamo la possibilità di giocare su entrambe le piattaforme con un solo acquisto, di poter usufruire degli stessi giochi e degli stessi servizi su Xbox One e PC. Per noi, questa è davvero una grande opportunità, e lo è anche per i videogiocatori e i clienti Xbox."

Cosa ne pensate delle parole di Satya Nadella?