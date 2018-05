PlayStation Mini: la vedremo mai? Parla il CEO John Kodera

Il CEO di Sony Interactive Entertainment, Tsuyoshi “John” Kodera, ha recentemente concesso un'intervista al sito giapponese Mantan Web dalla quale sono emerse alcune informazioni piuttosto interessanti. Abbiamo scoperto, ad esempio, che PlayStation Vita verrà supportata fino al 2020.

In un altro passo dell'intervista, al CEO è invece stato chiesto se ci sono piani riguardanti la produzione di una versione Mini della prima e storica PlayStation, dal momento che sempre più compagnie stanno realizzando riedizioni di console storiche. Nintendo ha aperto le danze con il NES Classic Edition, seguita poi da SEGA con il suo Mega Drive Mini e SNK con il Neo Geo Mini.

Kodera, sebbene non abbia confermato nulla, ha lasciato intendere che il team ci ha già pensato e che in futuro potrebbero esserci sviluppi al riguardo. "Non posso confermare nulla al momento. La nostra compagnia ripesca spesso gli asset passati, e credo che ci siano vari modi di farlo. Internamente ci sono già state discussioni su come poterli utilizzare".

A giudicare dalle sue parole, sembra proprio che in Sony abbiano già discusso dell'eventualità, e da Kodera non è arrivata nessuna smentita. Fino ad oggi, tuttavia, non è mai stata annunciata una versione Mini della prima PlayStation, per cui al momento non c'è nessuna certezza al riguardo. Voi cosa pensate di queste riedizioni degli hardware storici? Acquistereste una PS One Mini?