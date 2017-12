Il CEO di Square Enix dice la sua sul concetto di "giochi come servizi"

In una recente intervista ai microfoni di MCV, Yosuke Matsuda, CEO di, ha parlato dello stato attuale dell'industria dei videogiochi e della sua azienda, discutendo anche della tendenza allo sviluppo dei sequel a discapito di nuove IP e del concetto di "giochi come servizi".

Per quanto riguarda la questione dei sequel, il dirigente ha affermato che al giorno d'oggi creare una nuova IP di alto livello non è un compito facile, considerando anche le grandi dimensioni dei team di sviluppo, tuttavia Square Enix in passato ha proposto anche sequel molto differenti rispetto ai loro predecessori, come nel caso di Nier Automata o dei vari capitoli di Final Fantasy. Questi ultimi, a detta di Matsuda, possono essere considerati essenzialmente delle nuove IP, essendo profondamente differenti fra loro sotto ogni aspetto.

Per quanto riguarda il concetto di "giochi come servizio", secondo il CEO di Square Enix si tratta di un modello di business non adatto a tutte le produzioni. Nonostante ciò, crede che gli utenti vogliano divertirsi il più a lungo possibile con un gioco che hanno acquistato, e per questo motivo ritiene "importante e fondamentale" aggiungere contenuti extra dopo il lancio. Siete d'accordo con le sue dichiarazioni?