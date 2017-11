Il CEO di Take-Two discute di microtransazioni e del supporto a Nintendo Switch

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, il CEO diha parlato dell'uso delle microtransazioni nei giochi, specificando come la compagnia presterà molta attenzione a questo aspetto dopo le polemiche sollevate da

Zelnick fa sapere che l'azienda sta ascoltando attentamente i feedback della community per capire come muoversi con questo nuovo modello di business, citando il caso di NBA 2K18, titolo che ha ottenuto un buon successo di critica e pubblico, venendo tuttavia attaccato dalla community proprio per la presenza di microtransazioni in-game.

Infine, il CEO di Take-Two parla del supporto a Switch, definendo la console Nintendo "una piattaforma interessante", facendo quindi intuire la volontà di continuare con il supporto anche nei prossimi mesi.