Il CEO di Ubisoft è fiducioso sul futuro dei giochi single player

, CEO di, si è espresso riguardo il futuro dei giochi single player durante l'ultima riunione con gli azionisti. Il presidente della compagnia crede che ci sia ancora spazio per questo genere di prodotti, nonostante la crescita del concetto di giochi come servizi e piattaforme.

"I giochi single player continueranno a vendere per molto tempo, aggiungere elementi ruolistici a queste produzioni è generalmente un buon modo per aumentare l'appel dei titoli single player", queste le parole di Guillemot, il quale si dice convinto che la giusta chiave per il successo di un gioco (single o multiplayer) sia quella di fornire contenuti sempre nuovi e originali.

Sebbene la casa francese abbia sperimentato con successo (pensiamo a Rainbow Six Siege) il modello dei giochi come servizi, le produzioni single player non verranno abbandonate, anche in virtù dell'ottimo successo commerciale riscosso da titoli come Assassin's Creed Origins e South Park Scontri Di-Retti.