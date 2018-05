Il classico Ikaruga si mostra in un video gameplay tratto dalla versione Nintendo Switch

Ikaruga, universalmente riconosciuto come uno dei migliori sparatutto a scorrimento verticale mai realizzati, arriverà su Nintendo Switch tra pochi giorni. La pubblicazione, a cura di Nicalis, è prevista per il 29 maggio.

Intanto, sono apparsi in rete i primi video gameplay, come quello che vi proponiamo in cima a questa notizia. Catturato in direct-feed sulla console ibrida di Nintendo, mostra la prima missione del gioco, nella quale è già possibile familiarizzare con le meccaniche distintive della produzione. Il giocatore, infatti, può cambiare la polarità della navicella e assorbire i proiettili dello stesso colore, evitandone quindi i danni.

Ikaruga è stato sviluppato da Treasure Games ed è stato lanciato per la prima volta in Giappone nel 2001 sulla piattaforma SEGA Naomi per sale giochi. Negli anni successivi è poi approdato su Dreamcast, Game Cube, Xbox 360 e PC via Steam. Il classico di Hiroshi Iuchi non è mai stato lanciato su piattaforme di casa Sony, anche se qualche mese fa si è diffusa una voce su una possibile uscita su PlayStation 4. Fino ad oggi, in ogni caso, non è mai arrivata una conferma ufficiale.

Gli utenti in possesso di una Nintendo Switch potranno quindi acquistarlo a partire dal 29 maggio. In Nord America verrà venduto a 14,99 dollari che, presumiamo, diventeranno 14,99 euro nel nostro paese.