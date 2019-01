Il Co-Director di Kingdom Hearts 3 su Lore della Serie e Funzione 'Archivio della Memoria'

Recentemente intervistato dalla Redazione di Newsweek, il Co-Director di Kingdom Hearts 3, Tai Yasue ha avuto modo di discutere diversi aspetti della produzione Square Enix. Tra questi, l'universo narrativo della Serie.

Tra le domande poste a Yasue dall'intervistatore Steven Asarch, troviamo infatti la richiesta di descrivere la lore di Kingdom Hearts. Interessante la risposta fornita dallo sviluppatore, che ne rivela l'interpretazione personale della celebre saga: "La storia di Kingdom Hearts è una favola classica sulla luce e il bene che sormontano il male e l'oscurità. I giocatori scopriranno il potere dell'amicizia e di come gli amici devono restare uniti per superare le avversità".

Approfittando della domanda, il Co-Director di Kingdom Hearts 3 sottolinea inoltre un importante dettaglio, che farà probabilmente piacere a coloro che non hanno avuto modo di giocare ai capitoli precedenti di questa amatissima Saga, ma vorrebbero comunque approcciarsi al brand. Yasue infatti prosegue il suo intervento affermando: "Molto è accaduto dal primo gioco di Kingdom Hearts, quindi per coloro che giocano per la prima volta a Kingdom Hearts, abbiamo una funzionalità "Archivio della Memoria" ("Memory Archive") in Kingdom Hearts 3 che spiegherà una sintesi essenziale della storia tramite alcuni brevi filmati".



Vi rammentiamo che Kingdom Hearts 3 è ormai prossimo all'uscita, essendo atteso su Xbox One e Playstation 4 a partire dal prossimo 29 gennaio. State già contando i giorni?