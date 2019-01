Il Co-Director Yasue promette 'sorprese' legate al Gameplay in Kingdom Hearts 3

L'attesissimo nuovo capitolo della Saga di Square Enix, Kingdom Hearts 3, è ormai in dirittura di arrivo su Xbox One e Playstation 4. In merito al Gioco, il Co-Director Tai Yasue ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni.

Nel corso della corposa campagna pubblicitaria dedicata al Gioco, Square Enix ha rivelato al pubblico la presenza nel Titolo di numerosi mondi. Tra questi, possiamo citare, ad esempio, gli universi narrativi di Raperonzolo, Big Hero 6 o Frozen. Sul numero complessivo di mondi presenti nel gioco, è stato recentemente interrogato il Co-Director di Kingdom Hearts 3 Tai Yasue, al quale la Redazione di Newsweek ha chiesto se questi ultimi fossero già stati tutti rivelati.

La risposta fornita in merito dallo Sviluppatore è risultata piuttosto ambigua, Yasue si è infatti concentrato sui mondi legati all'universo Disney, rilasciando la seguente dichiarazione: "Non abbiamo in programma di rivelare alcun mondo Disney a sorpresa, ma queste nuove proprietà ci hanno dato la possibilità di inventarci molte idee fresche e nuove [...]". In quest'ottica, l'Autore ha evidenziato che in Kingdom Hearts 3 potremo trovare "numerose sorprese con il gameplay".



Purtroppo, Yasue non ha fornito ulteriori dettagli in merito. Tuttavia, a meno di un mese di distanza dal fatidico 29 gennaio, non dovremo attendere molto per poter scoprire ulteriori informazioni su Kingdom Hearts 3!