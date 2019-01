Il coach dei New York Knicks si scaglia contro Fortnite: è il nostro più grande avversario

Problemi per i New York Knicks, una delle franchigie NBA più tifate non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo. La squadra occupa la penultima posizione nella classifica della Eastern Conference e la squadra sta faticando non poco sul campo, con performance deludenti anche durante la gara di Natale e le prime partite di inizio anno.

Il coach della squadra, David Fizdale, ha accusato pubblicamente i suoi atleti di essere troppo distratti da Fortnite Battle Royale: "Fortnite è il nostro principale avversario al momento, il Battle Royale di Epic è più forte dei Boston Celtics!" parole dure, che nelle intenzioni dell'allenatore dovrebbero spingere i giocatori a concentrarsi maggiormente sulle partite in campo, anzichè su Fortnite.

E' difficile pensare che un videogioco possa rappresentare l'unico motivo di distrazione di atleti multimilionari, sicuramente dietro agli scarsi risultati dei Knicks ci sono tante altre motivazioni che esulano del tutto da Fortnite Battle Royale, che si dimostra in ogni caso uno dei giochi più popolari tra gli sportivi, non solo calciatori, ma anche star della NBA, NFL, giocatori di baseball e hockey.