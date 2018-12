Il colorato multiverso di Kingdom Hearts 3 negli Spot TV giapponesi

La campagna mediatica di Square Enix che anticipa il lancio di Kingdom Hearts 3 prosegue senza sosta nonostante gli ultimi problemi: eccovi i video dei nuovi spot TV che saranno trasmessi in Giappone nel corso delle prossime festività natalizie.

Confezionati per alimentare il già enorme hype degli appassionati di avventure JRPG con veloci sequenze di gameplay alternate a estratti di spezzoni in cinematica, i due filmati promozionali pubblicati da Square Enix ci proiettano ancora una volta in questa variopinta dimensione, confermando ancora una volta la ricchezza di attività da svolgere in ciascuno dei mondi digitali raggiungibili da Sora e dai suoi inseparabili compagni di viaggio provenienti dagli universi fantasy Disney e Pixar.

Il prossimo, attesissimo capitolo della Saga di Xehanort diretto da Shinji Hashimoto e Tetsuya Nomura promette infatti di regalarci decine di ore di gioco all'interno di un microcosmo in perenne mutamento che il dinamico trio rappresentato da Pippo, Paperino e l'eroe del Keyblade dovrà salvare dalla minaccia crescente degli Heartless.

Tutto questo, e si spera molto altro, ci attende per il 29 gennaio con l'uscita di Kingdom Hearts III su PlayStation 4 e Xbox One, ovviamente nella speranza che la triste vicenda del furto delle copie e la conseguente fuga di notizie condita da spoiler non rovini i piani di chi non vede l'ora di reindossare i panni di Sora.