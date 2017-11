Il colosso cinese Tencent si getta nel genere Battle Royale con Europa

Il colosso cineseha rivelato per il mercato asiatico un nuovissimo titolo Battle Royale. Il gioco ha un titolo emblematico:

Proprio come la controparte maggiore, firmata da Bluehole Inc., il titolo è caratterizzato da cento giocatori che si paracaduteranno in un'isola esotica per combattere sino all'ultimo uomo. Il gioco sembra essere caratterizzato da un sistema meteorologico dinamico e da ambienti distruttibili, come potete osservare dal trailer d'annuncio.

La presentazione giunge a meno di una settimana dalla dichiarazione che Tencent collaborerà con Bluehole, Inc. per la pubblicazione di PlayerUnknown Battlegrounds nell'imponente mercato cinese. Sembra che Tencent stia puntando a dominare anche il mercato dedicato al genere Battle Royale. Europa sembra avere del potenziale, dato che gli ambienti distruttibili e il meteo dinamico sembrano aggiungere qualcosa in più alla classica formula della "battaglia reale".

Anche il gioco sembra visivamente discreto, almeno osservando quanto mostrato finora. Il gioco ha già una pagina dedicata su Steam, anche se non ha ancora una traduzione in lingua inglese. In teoria il titolo dovrebbe arrivare in un generico 2018, in Cina. Chissà se lo vedremo anche da noi.