Il Comitato Olimpico tedesco chiude ogni possibilità di riconoscimento agli esport

Vi abbiamo già parlato della volontà dei due più grandi partiti tedeschi di riconoscere gli esport alla stregua di sport tradizionali.

Quello tedesco è sicuramente uno degli sforzi più innovativi e ambiziosi di questo tipo mai tentati in Europa.

La strada da percorrere, però, appare lunga e non priva di difficoltà. Il voto necessario per poter avviare l'iter di riconoscimento, in particolare, richiede prima di tutto l'approvazione della Federazione Sportiva Olimpica tedesca (DOSB), la cui avversione storica per gli esport sembra essersi acuita proporzionalmente all'espansione del movimento.

Ieri, 22 marzo, dopo che le lunghissime trattative per formare il nuovo governo in Germania si sono finalmente concluse (eh, sì, non siamo i soli), la Federazione ha dato il proprio appoggio ufficiale alla nuova squadra di governo, per coadiuvarli e sostenere le iniziative di promozione allo sport.

Inoltre, nella dichiarazione vi è un passaggio che non può essere ignorato e che fa riferimento proprio al desiderio del governo di procedere con il riconoscimento degli esport in prospettiva "olimpica".

La risposta del DOSB è emblematica delle difficoltà che sta attraversando il movimento: "questo può essere inteso come un chiaro attacco da parte di politici che hanno a cuore il settore digitale – e che non tengono conto dei politici sportivi e nemmeno, addirittura, del DOSB – contro l'autonomia dello sport".

L'associazione – trincerandosi dietro la burocrazia – afferma inoltre che, nonostante entrambe le parti al governo accettino di riconoscere gli esport, questo comunque non porterà ad alcuna azione concreta.

Di fatto, affinché questo processo inizi effettivamente, i rappresentanti degli esport dovrebbero presentare una domanda formale che dovrà comunque essere esaminata dai membri del DOSB.

In un'intervista con la rivista tedesca Deutsche Welle, il portavoce di DOSB Michael Shirp ha osservato che il settore è formato da publisher, organizzatori di tornei e produttori di software, nessuno dei quali è autorizzato a proporre una tale application.

La German Esports Association (ESBD) in teoria potrebbe, e il recente commento del DOSB ha ovviamente provocato la risposta del presidente dell'associazione, Hans Jagnow.

"Non capiamo le critiche da parte del DOSB. Accogliamo con favore il desiderio politico di mettere gli esport all'ordine del giorno del futuro sportivo della Germania. Questo non è un attacco agli sport organizzati, in quanto gli esport vogliono far parte del mondo sportivo organizzato. Esattamente come il DOSB, il modo migliore è quello di avere un processo aperto, basato sul dialogo, con le associazioni".

I commenti del DOSB si allineano sostanzialmente a quelli del Presidente della Federcalcio tedesca (DFB) Reinhard Grindel, che è stato piuttosto chiaro nell'etichettare l'esport come qualcosa che non rientra nell'alveo sportivo, e ha definito la spinta del governo per l'inclusione olimpica "semplicemente assurda".

Disaccordi come questi frenano la possibilità di sgravi fiscali che potrebbero aiutare gli aspiranti giocatori, o gli sforzi per poter avviare associazioni senza scopo di lucro che potrebbero aiutare i giovani giocatori del paese.