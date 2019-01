Il compositore di DOOM sta reclutando componenti per un coro heavy metal

Mick Gordon, autore delle colonne sonore di giochi come DOOM (2016), Wolfenstein: The New Colossus, Prey e molti altri giochi, sta reclutando componenti per un coro heavy metal da impiegare su un nuovo gioco attualmente in lavorazione.

Nel video di reclutamento, che potete visionare in cima a questa notizia, Gordon non fornisce alcun dettaglio sul titolo in sviluppo, ma è opinione comune che possa trattarsi di DOOM Eternal, in arrivo nel corso di quest'anno su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Il precedente capitolo del 2016 poteva vantare una potente colonna sonora metal/elettronica, e con tutta probabilità il suo seguito diretto, che condivide la medesima visione, seguirà le sue orme anche in ambito musicale. Non è escluso, in ogni caso, che possa trattarsi di un altro progetto.

Gordon invita degli "urlatori heavy metal" con più di 18 anni ad unirsi ad una sessione di registrazione che si svolgerà durante la prima settimana di marzo ad Austin, in Texas. I candidati sono invitati ad inviare una demo con una loro performance mediante questo link. Le persone selezionate saranno regolarmente pagate per il proprio contributo.

Che ci crediate o meno, durante le fasi iniziali dello sviluppo di DOOM il team scartò totalmente l'ipotesi di utilizzare una colonna sonora metal. Per circa 6-9 mesi vennero impiegati solo ed esclusivamente sintetizzatori, ai quali nel tempo Gordon ha affiancato un uso sempre più preponderante delle chitarre elettriche. Ciò che ne è uscito, alla fine, ha convinto i fan di tutto il mondo.