Il concerto Kingdom Hearts Orchestra World of Tres arriverà in Italia a ottobre

Square Enix ha annunciato il tour Kingdom Hearts Orchestra World of Tres, al via da aprile 2019 nelle principali città del mondo. La bella notizia è che l'evento farà tappa anche in Italia, precisamente a ottobre.

Durante gli spettacoli Kingdom Hearts Orchestra World of Tres verranno suonati brani tratti da Kingdom Hearts III e dai precedenti episodi della saga Disney e Square Enix. Il Tour partirà da Tokyo il 27 aprile e arriverà poi in Nord America ed Europa, per quanto riguarda l'Italia l'appuntamento è fissato per il 5 ottobre al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

I biglietti saranno in vendita su Ticketone dalle 08:00 (ora italiana) del 12 febbraio, purtroppo i prezzi dei tagliandi non sono stati resi noti. Sicuramente si tratta di uno show imperdibile per i fan della serie, che presto (il 29 gennaio) potranno mettere le mani su Kingdom Hearts 3, annunciato nel lontano 2006 e finalmente pronto a vedere la luce su PS4 e Xbox One.