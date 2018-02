Il Consiglio di Parigi indaga sullo studio Quantic Dream

Recentemente, Quantic Dream ha pubblicato un nuovo comunicato stampa per difendersi dalle accuse lanciati da alcuni dipendenti ed ex dipendenti: la compagnia ha trionfato in due processi giudizari e una terza sentenza sta per arrivare, tuttavia emergono altri problemi per lo studio francese.

La consigliera Danielle Simonnet ha chiesto al Consiglio di Parigi di aprire una indagine formale su Quantic Dream: l'azienda avrebbe infatti usufruito di contributi statali per i suoi progetti e proprio per questo non potrebbe in alcun modo comportarsi come descritto dalle accus, che parlano di un ambiente di lavoro tossico e poco piacevole.

Il Consiglio indagherà per valutare la condotta dello studio e sembra che sia al vaglio una proposta di legge per ottenere un rimborso dalle aziende che hanno ricevuto fondi statali senza però mantenere comportamenti consoni alla normale etica lavorativa. Quantic Dream non si è ancora pronunciata in merito, restiamo in attesa di eventuali risposte.