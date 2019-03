Il controller Google sarà obbligatorio per giocare con Stadia?

Si continua a parlare di Google Stadia, la nuova piattaforma streaming presentata nella giornata di ieri e in arrivo alla fine dell'anno. Phil Harrison, intervistato da Kotaku, ha voluto chiarire alcuni aspetti legati all'utilizzo del controller Stadia.

Scopriamo così che il controller Google Stadia sarà necessario per giocare tramite Chromecast su TV, in questo caso il joypad funziona da vero e proprio client mentre su PC sarà possibile utilizzare un qualsiasi controller USB, non è chiaro invece se il controller Stadia sia obbligatorio anche su smartphone e tablet, restiamo quindi in attesa di maggiori dettagli.

E per quanto riguarda i prezzi? Phil Harrison risponde con un laconico "non ne parleremo oggi" riferendosi non solo ai costi del controller, ma anche al prezzo dell'abbonamento e ad altri eventuali costi per accedere al servizio.

Google Stadia uscirà alla fine del 2019 in USA, Canada, UK e parte dell'Europa, la campagna marketing inizierà durante l'estate e sempre in questa stagione scopriremo tutti i dettagli su data di lancio e prezzi di Google Stadia.

Il primo impatto è stato certamente positivo e Stadia ha suscitato molto interesse presso la community, l'attesa è sicuramente elevata e presto scopriremo moltissime altre informazioni utili per capire se il futuro dei videogiochi passerà da Google Stadia...