Il Creative Director di Far Cry 3: Blood Dragon lascia Ubisoft

Dopo aver collaborato a diverse serie di grande successo come Far Cry, Splinter Cell e Assassin's Creed, il creative director di Far Cry 3: Blood Dragon Dean Evans ha abbandonato il suo incarico in Ubisoft.

Come spiegato dallo stesso Dean Evans ai microfoni di Game Informer, Ubisoft aveva proposto al creative director di Far Cry 3: Blood Dragon un nuovo incarico: prendere la leadership editoriale di un gruppo parigino capitanato da Serge Hascoet. Un'offerta di lavoro molto allettante, ma che avrebbe costretto Dean Evans ad abbandonare la sua residenza a Montreal, impegno che alla luce dei suoi 40 anni e del suo divorzio con la moglie non se l'è sentita di prendere. Purtroppo l'abbandono del suo incarico ha causato anche la chiusura di un progetto a cui stava lavorando (il gioco non è mai stato annunciato).

Considerando che il creative director di Far Cry 3: Blood Dragon ha lavorato per ben 20 anni all'interno dell'industria, di cui 12 passati in Ubisoft, Evans ha ben deciso di prendersi una piccola pausa e di trascorrere un pò di tempo nel Regno Unito, la sua terra natale, così da ponderare la sua prossima avventura professionale.

Dal canto nostro non possiamo che augurare il meglio a Dean Evans, nella speranza che possa tornare a regalarci nuove esperienze di gioco all'altezza del suo talento.