Il creative director di Uncharted L'Eredità Perduta ha lasciato Naughty Dog

Il creative director di, ha annunciato di aver lasciatodopo sette anni, per andare alla ricerca di nuove sfide professionali.

Shaun Escayg ha curato molti progetti per Nauhty Dog, tra cui The Last of Us, il DLC Left Behind e Uncharted 4 Fine di un Ladro, fino a ricoprire il ruolo di direttore creativo dell'apprezzato Uncharted L'Eredità Perduta, espansione stand alone "al femminile" uscita la scorsa estate. Escayg ha ringraziato Naughty Dog per il supporto e per l'ottimo lavoro svolto in questi anni.

Sul suo profilo Instagram, Shaun ha pubblicato un'immagine che mostra il logo degli Avengers accompagnato dalla didascalia "To new adventures—bring it 2018!", non è escluso quindi che Escayg possa unirsi a Crystal Dynamics per lavorare all'attesissimo The Avengers Project.