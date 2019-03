Il creatore di Cuphead vorrebbe i personaggi in Super Smash Bros. Ultimate!

Il Nindies Showcase Spring 2019 andato in onda nella giornata di ieri si è aperto con un annuncio bomba: Cuphead arriverà su Nintendo Switch! Mentre i giocatori dell'ibrida gioivano, c'era anche chi cominciava a sognare l'arrivo di Cuphead e Mugman, i due protagonisti del gioco, nel roster di Super Smash Bros. Ultimate.

Ebbene, se siete tra loro, sappiate che siete in ottima compagnia. Nel corso di un'intervista concessa a GameInformer, il co-creatore del gioco Jared Moldenhauer ha espresso il medesimo desiderio, spiegando che anche lui vorrebbe vedere Cuphead e Mugman nel picchiaduro di Masahiro Sakurai!

"Ho sognato Smash Bros.", ha esordito Moldenhauer. "Se i fan lo desiderano, non vedo perché Nintendo non dovrebbe dar loro ciò che vogliono. Io credo che lo farebbero, perché supportano davvero tanto i loro fan. Pertanto, se Nintendo intende mantenerli felici, allora sarei più che contento di rendere questa transizione il più semplice possibile. Solo un pezzo di carta, non abbiamo bisogno d'altro. Dopodiché, quei personaggi potranno fare la loro comparsa".

Successivamente, Moldenhauer ha anche rivelato quali sono i personaggi ai quali vorrebbe darle di santa ragione dei panni di Cuphead e Mugman: "Forse gli Ice Climber? Un due contro due. C'ho giocato molto su NES Mini, e non è il mio gioco preferito. [...] Voglio demolirli!".

L'uscita di Cuphead su Switch, ricordiamo, è fissata per il 18 aprile. Il rapporto di collaborazione tra Microsoft e Nintendo non si fermerà qui, dal momento che, dopo il lancio, il titolo riceverà le funzionalità Xbox Live.