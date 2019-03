Il creatore di PUBG lascia il team di sviluppo per creare una nuova divisione di PUBG Corp

Brendan Greene, l'originale ideatore di PlayerUnkown's Battlegrounds, titolo che prima ancora di Fortnite ha dato vita al travolgente fenomeno dei Battle Royale, ha annunciato di aver lasciato il team di sviluppo che si occupa attivamente del supporto del gioco.

Greene non abbandonderà del tutto la compagnia, ma sarà semplicemente coinvolto all'interno di una differente divisione della stessa, nello specifico di PUBG Special Projects.

"È stato un viaggio incredibile e il nostro gioco ha raggiunto vette a cui non avrei mai pensato di arrivare. Vedere il gioco crescere fino a diventare ciò che è oggi è stato come un sogno che diventa realtà, non potrò mai ringraziare abbastanza i fan e l'incredibile team di PUBG Corp.

Guardando avanti, andrò ad abitare ad Amsterdam, invece che a Seoul, e mi impegnerò nel costruire una divisione completamente nuova focalizzata sulla ricerca e sviluppo di videogiochi".

Greene continuerà nel frattempo ad ricoprire il ruolo di consulente di PUBG, il cui sviluppo sarà principalmente affidato alle mani di Taeseok Jang e del vecchio team. L'autore si dichiara soddisfatto, dopo alcuni anni "on the road" spesi in visita ad eventi e convention a tema videoludico, di appartarsi in Olanda per tornare ad avere una vita più intima e meno frenetica. A questo punto non ci resta che attendere di scoprire se i nuovi progetti a cui darà vita Greene si riveleranno all'altezza del trascinante eco mediatico causato da PlayerUnkown's Battlegrounds.