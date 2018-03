Il creatore di PUBG si dice contento del successo di Fortnite

Durante un panel della GDC 2018 intitolato "PlayerUnknown: From Mod Creator to Creative Director of PUBG", il creatore di Playerunknown's Battlegrounds Brendan Greene si è espresso sul successo di, osservando come il titolo di Epic stia contribuendo a diffondere il genere dei Battle Royale.

"Ho molti pensieri in proposito. No, è grandioso. Voglio dire, è fantastico che lo spazio per i Battle Royale si stia espandendo, e che Fortnite stia facendo conoscere questa modalità a molti giocatori. La cosa sta contribuendo a far crescere il genere. Questo è tutto, davvero." esordisce Brendan Greene.

"È semplicemente fantastico da vedere. A volte mi viene chiesto: 'Che cosa stai facendo per contrastare la concorrenza di Fortnite?'. Ho capito come funziona quando è uscito PUBG, in quel caso stavamo uccidendo H1Z1. O quando è uscito H1Z1, che in quel caso stava uccidendo Arma 3. Personalmente non ho mai deciso di uccidere nessuno di quei giochi. Non voglio avere questo atteggiamento del tipo 'Siamo migliori di loro'. Siamo tutti un gruppo relativamente amichevole, non c'è nessuna gara alla GDC. Voglio combattere quella percezione che desidera il fallimento degli altri giochi. È fantastico che più persone esplorino questo spazio, e che più persone giochino a questi giochi. Penso che quest'anno assisteremo a una grande espansione del genere." conclude il creatore di Playerunknown's Battlegrounds.

Siete d'accordo con l'intervento di Brendan Greene?