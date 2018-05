Il creatore di Second Life porterà la Overwatch League nella realtà virtuale

Linden Lab, il creatore di Second Life, ha deciso di offrire esperienze in realtà virtuale ai fan degli esport. Collaborerà con diversi team della Overwatch League per creare spazi virtuali attraverso la loro piattaforma di social VR, Sansar.

Nell'annuncio, è stato affermato che gli Outlaws avranno una club house virtuale chiamata "The Hideout", mentre i San Francisco Shock avranno un'arena VR chiamata "Epicenter".

In entrambi gli spazi i fan potranno acquistare skin personalizzate a tema e altro merchandise ufficiale per i loro avatar. Entrambi i team apriranno i loro spazi virtuali con party a tema nella vita reale nelle rispettive città d'origine.

L'annuncio menziona anche il fatto che i fan saranno in grado di vedere le partite in streaming negli spazi virtuali anche se non è chiaro in che modo questo interferirà con i diritti esclusivi di Twitch.

Linden Lab prevede di aggiungere l'integrazione delle statistiche e consentire agli utenti di ascoltare l'audio durante i match. Entrambe le franchigie della Overwatch League appena menzionate hanno recentemente fatto notizia anche per altre iniziative. I San Francisco Shock ad esempio hanno stretto una partnership con l'Università della California. Infinite Esports & Entertainment, la holding dietro gli Houston Outlaws, ha invece stretto una partnership con la città di Arlington per uno stadio da svariati milioni di dollari.

La realtà virtuale, per ciò che concerne l'esport è ancora in piena fase sperimentale ma ci sono alcuni spunti di nota. Recentemente, Intel ha “sponsorizzato” due giochi VR, The Unspoken ed Echo Arena e ha ospitato le finali di entrambi i tornei all'IEM Katowice 2018.

Sansar è stato annunciato per la prima volta da Linden Lab nel 2014, come successore spirituale di Second Life. Attualmente in versione beta, la piattaforma supporta Oculus Rift, HTC Vive e Windows. Proprio come il suo predecessore, Sansar dispone anche della propria economia virtuale, che consente agli utenti di acquistare e vendere le proprie creazioni.