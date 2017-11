Il deputato francese Denis Masséglia si congratula con la nazionale di Overwatch

Il politico francese Denis Masséglia, deputato per En Marche!, partito del presidente neo eletto Macron, ha mostrato tutto il suo sostegno alla nazionale di Overwatch del paese transalpino.

Masséglia si è congratulato pubblicamente con i ragazzi del team di Overwatch per la loro performance all'Overwatch World Cup, tenutasi lo scorso weekend in occasione della BlizzCon. La squadra francese, un po' a sorpresa, si è guadagnata il quarto posto dopo la sconfitta patita contro la Corea del Sud nelle semifinali e contro la Svezia nella finalina di consolazione.

"Signor Presidente del Consiglio, vorrei innanzitutto evidenziare le prestazioni del team nazionale francese in un concorso esport, visto che sono giunti al quarto posto nel corso della recente Coppa del Mondo", ha detto Masséglia. "Questa performance è avvenuta davanti a milioni di persone e contribuisce all'influenza della Francia e dei suoi talenti sul palcoscenico mondiale".

Masséglia non è nuovo a queste esternazioni. In precedenza, nel corso della fase preliminare svoltasi a Shanghai, il politico inviò alla stessa nazionale una lettera di incoraggiamento prima della performance nel Group Stage. "È un onore per me per rendere tifare per il successo della squadra di Overwatch", ha detto Masséglia nella lettera. "Il segretario di Stato Mounir Mahjoubi si unisce a me nell'augurarvi buona fortuna ai qualifier di Shanghai".

Insomma, la nazionale transalpina godeva di un tifo non indifferente ed è stato un peccato non vederla almeno salire sul podio.