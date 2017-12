Il Director di Breath of the Wild ha molte idee per i futuri contenuti di Zelda

Durante un'intervista concessa a Ign.com , il director diHidemaro Fujibayashi ha parlato dei futuri contenuti di, dichiarando di aver già pensato a molte idee da realizzare per eventuali DLC o per i prossimi capitoli della serie.

"Ancora non saprei dire se prenderanno forma nei sequel o nella continuazione del gioco, ma al momento posso confermare di aver accumulato molte idee. Sono arrivate mentre lavoravamo al gioco principale e al DLC, man mano che si rifinivano le meccaniche e si trovavano nuove cose che avremmo voluto inserire." spiega il director Hidemaro Fujibayashi.

Nel prosieguo dell'intervista, il producer Eiji Aonuma ha aggiunto: "Dal DLC abbiamo imparato come inserire nuove idee all'interno dello stesso mondo di gioco. In passato dovevamo ricominciare da zero, fino al completamento del progetto. Di solito pensavamo 'oh, vorrei aggiungere questo, forse potremmo farlo'. Quello che non potevamo implementare in quel gioco, invece, sarebbe giunto successivamente in un nuovo capitolo. Realizzando il DLC, ci siamo resi conto che questo è un ottimo modo per migliorare quel mondo, facendolo crescere come fosse nostro figlio."

Dopo la pubblicazione del DLC La Ballata dei Campioni, pare proprio che il director e il producer di Zelda Breath of the Wild abbiano già le idee chiare su cosa inserire all'interno del gioco o nei prossimi capitoli della serie.