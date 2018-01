Il director di Devil May Cry 4 continua a stuzzicare i fan parlando del suo nuovo progetto

A quanto pare, apiace stuzzicare la curiosità dei fan. Il director dei titoli della seriedal 2 al 4 e diè al lavoro su un nuovo e misterioso progetto.

Dopo il messaggio di fine anno, negli scorsi giorni è tornato a farsi sentire su Twitter, questa volta pubblicando una foto con il team al completo (la trovate in calce) arricchita dalla frase: "Il progetto sta procedendo alla grande. Per favore, restate sintonizzati!". Il titolo, come già specificato, è completamente avvolto nel mistero, ma sono in tanti a puntare (e soprattutto sperare) su Devil May Cry 5, che ha fatto tanto parlare di sé nelle scorse settimane pur non essendo, ai tutti gli effetti, mai stato annunciato.

Il quinto episodio della serie potrebbe essere stato oggetto di un leak, secondo il quale l'annuncio sarebbe previsto per l'E3 2018. È anche stata annunciata la pubblicazione di Devil May Cry HD Collection per PlayStation 4, Xbox One e PC, che sembra a tutti gli effetti voler spianare la strada all'arrivo del nuovo capitolo. Negli scorsi giorni, intanto, ci ha pensato Hideki Kamiya, director del capostipite, a dire la sua su Devl May Cry 5. Cosa ne pensate al riguardo?