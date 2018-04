Il director di Dragon Quest X Jin Fujisawa lascia Square Enix dopo 20 anni

Con un messaggio pubblicato su Twitter, il director di Dragon Quest X Jin Fujisawa ha deciso di abbandonare il suo incarico in Square Enix dopo quasi 20 anni. Fujisawa si dedicherà a una nuova avventura professionale all'interno di un'altra compagnia.

Jin Fujisawa ha iniziato a lavorare alla serie alla fine degli anni '90 come assistente Yuji Horii, il creatore stesso di Dragon Quest. Successivamente ha collaborato alla sceneggiatura di Dragon Quest VII nel 2000, fino a diventare director di Dragon Quest IX nel 2009 e di Dragon Quest X per Nintendo Wii nel 2012.

Ultimamente stava lavorando a due app per smartphone, Fortune TellersAcademy e Pro Yakyuu Ga Suki Da, almeno fino a quando Square Enix non ha annunciato che i sevizi per Fortune Teller sarebbero stati sospesi dal 29 giugno.

Con un recente messaggio pubblicato su Twitter, Fujisawa ha voluto ringraziare i fan di Fortune Tellers Academy per gli ultimi due anni di supporto, annunciando con l'occasione l'abbandono del suo incarico in Square Enix:

"Questo servizio sta giungendo alla fine, nonostante la storia sia ancora incompleta. Spero tuttavia di tornare a lavorarci, in futuro. Finalmente ho anche un annuncio personale da fare. Io, Fujiswa, sto lasciando Square Enix per iniziare un nuovo percorso all'interno di un'altra azienda", dichiara Jin Fujisawa.

A proposito della famosa serie JRPG targata Square Enix, ricordiamo che Dragon Quest XI arriverà anche in Occidente il 4 settembre su PlayStation 4 e PC.