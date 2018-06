Il director di God of War preferisce gli upgrade hardware di tipo mid-gen

God of War, oltre a proporre un gameplay e un comparto narrativo di qualità, è anche in grado di spingere al limite l'hardware di e PlayStation 4 Pro, le uniche due console sulle quali è approdato.

A tal proposito, in un'intervista concessa a Daily Star, il game director Cory Barlog ha avuto modo di parlare della più recente console di Sony, ammettendo di preferire di gran lunga gli upgrade hardware mid-gen, piuttosto che le classiche generazioni di console. Il motivo è presto detto: con questo sistema gli sviluppatori sono in grado di spingere al limite gli hardware senza dover ricominciare ogni volta dall'inizio.

"Io credo che questo approccio di tipo incrementale sia fantastico. Ho apprezzato il passaggio da PS4 a PS4 Pro, a differenza di quello da PS3 e PS4, che ci costrinse a buttar via tutto e a ricominciare daccapo. Come sviluppatore, non amo quel tipo di situazioni. Un crescita di tipo incrementale ci permetterebbe di spingere l'hardware al limite senza impazzire", ha dichiarato Barlog.

Voi cosa ne pensate al riguardo? Preferite le classiche generazioni di console, con ricambi ogni 5-7 anni, o questo nuovo tipo di approccio seguito da Sony e Microsoft con PlayStation 4 Pro e Xbox One X? A proposito di God of War, sapete che all'interno del gioco c'è un segreto nascosto che ancora nessuno ha ancora scoperto?