Yoko Taro, director di NieR Automata, ha cominciato a pensare ad una nuova IP

Nonostante sia passato più di un anno dall'uscita di NieR Automata, ancora non sappiamo di cosa si stia occupando il suo celebrato director, Yoko Taro. Quest'oggi, grazie a Dualschokers, abbiamo però avuto modo di scoprire qualche indizio.

In un'intervista concessa nel corso del PAX East che si sta svolgendo in questi giorni a Boston, il designer mascherato ha rivelato che, solitamente, non pensa al futuro e a i suoi prossimi progetti, a meno che non abbia qualche forte motivazione. A quanto pare, la situazione è mutata, poiché Taro ha dichiarato che nell'ultimo periodo ha effettivamente cominciato a pensare alla sua prossima mossa e alla creazione di una nuova IP.

La natura di quest'ultima, tuttavia, è completamente segreta. Incalzato dall'intervistatore, Yoko Taro ha però dichiarato che gli piacerebbe lavorare su King's Knight di Square Enix, titolo uscito nell'ormai lontano 1986 su NES ed MSX, un ibrido tra uno sparatutto a scorrimento e un action RPG. Un titolo ad esso ispirato, intitolato King’s Knight: Wrath of the Dark Dragon, è stato già pubblicato l'anno scorso su dispositivi mobili.

Purtroppo, al momento non abbiamo altro da riferire, e non possiamo far altro che attendere pazientemente. Yoko Taro è piuttosto imprevedibile, basti pensare che NieR Automata ha rischiato la cancellazione perché il designer odia alzarsi presto la mattina.