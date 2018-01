Il Director di The Last of Us lasciò Naughty Dog a causa di Uncharted 4

Parlando ai microfoni di Kotaku , il game director di The Last of Us Bruce Straley ha confessato i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare Naughty Dog: la causa sarebbe da rintracciarsi nello sviluppo di

"Uncharted 4 è spuntato fuori ed è stato come… credo che ci sia una bella differenza tra ciò che fai per passione e con tutto te stesso, come nel caso di Uncharted 1, 2 e The Last of Us, e ciò che invece devi fare per dovere, come per me è stato con Uncharted 4. Quale contributo avrei potuto dare al team e alla compagnia in uno stato del genere?" dichiara Bruce Straley, sottolineando come lo sviluppo di Uncharted 4 lo abbia spinto ad abbandonare Naughty Dog, dopo aver comunque trascorso un'esperienza professionale molto stimolante con i primi capitoli della saga di Nathan Drake e The Last of Us.

Cosa ne pensate delle parole di Straley? Intanto vi ricordiamo che Naughty Dog si trova ancora al lavoro sull'attesissimo The Last of Us Part 2, titolo di cui ancora si attende una finestra di lancio.