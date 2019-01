Il Direttore Artistico di Horizon sui Giochi che più l'hanno influenzato nel suo Percorso

Il Direttore Artistico di Horizon: Zero Dawn, Mathijs De Jonge, ha rilasciato un'interessante intervista a Official Playstation Magazine. Al suo interno, ha discusso delle opere videoludiche che più l'hanno influenzato durante la sua carriera nel settore.

Nel suo intervento, lo sviluppatore dichiara di trarre l'ispirazione per il proprio lavoro da numerosi e differenti media, tra cui libri, serie televisive, film e, ovviamente videogiochi. Tra i Titoli che segnala come per lui particolarmente significativi, troviamo Resident Evil 4. Quest'ultimo viene definito dal Direttore Artistico di Horizon: Zero Dawn come "un Sacro Graal in termini di level design e concezione di avversari e meccaniche" ed, addirittura, "un gioco a cui ancora facciamo riferimento quando progettiamo scenari di combattimento".

Interrogato inoltre più specificatamente su quale serie videoludica Playstation lo avesse maggiormente influenzato, De Jorge cita The Last of Us. Il Direttore Artistico racconta di averlo giocato per la prima volta su Playstation 3 e di essere rimasto fortemente colpito dal finale, che descrive come "profondamente commovente, qualcosa che raramente ho sperimentato in un videogioco". Un impatto decisamente rilevante, visto che, nel proseguire, De Jorge dichiara che, nello sviluppare Horizon: Zero Dawn, "abbiamo deciso che volevamo che questo fosse uno degli obiettivi anche della nostra storia".