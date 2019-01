Il Disney Ambassador Hotel di Tokyo apre una stanza a tema Kingdom Hearts 3

Disney e Square Enix hanno annunciato che il Disney Ambassador Hotel di Tokyo ospiterà presto una stanza a tema Kingdom Hearts 3. Prenotabile dal 26 marzo al 30 giugno, la stanza in questione può ospitare fino a tre persone, i prezzi partono da 46,100 yen (circa 360 euro) a notte.

Come potete vedere dalle immagini pubblicate in calce alla notizia, l'ambiente è stato decorato con quadri e altri oggetti a tema Kingdom Hearts, inoltre la chiave per aprire la porta è stata modellata sulla base del Keyblade di Sora. Una volta terminato il soggiorno, i clienti potranno portare a casa la chiave (contenuta in un raffinato cofanetto) e riceveranno vari gadget come un set di cartoline, poster e altro merchandising esclusivo.

Se siete interessati potete prenotare la stanza sul sito del Disney Ambassador Hotel, certamente il prezzo non è economico ma se avete in programma un viaggio in Giappone per questa primavera e siete fan di Kingdom Hearts potrebbe valere la pena aggiungere qualche soldino in più al proprio budget della vacanza...