Il DLC The Pillars di Shadow of the Tomb Raider è ora disponibile

Square Enix annuncia il lancio di The Pillar, la seconda di sette nuove avventure aggiuntive per Shadow of the Tomb Raider ora disponibile. Pubblicata come download gratuito per tutti i possessori del Season Pass e venduta separatamente, il DLC è ora scaricabile su tutte le piattaforme.

In The Pillar i giocatori affronteranno la nuova tomba sfida, nota come il Sentiero di Huracan, per scoprire la verità dietro alla leggenda dell'apocalisse maya. Per riconquistare un antico tesoro, Lara Croft deve sfidare le terribili tempeste di una tomba sfida tutta nuova, combattendo allo stesso tempo contro la Trinità.

The Pillar offre nuove opzioni per la personalizzazione con la Veste da battaglia di Sinchi Chiqa, che riduce i danni dalle armi a proiettile e consente la creazione di munizioni aggiuntive. L'Arco del giuramento infligge danni più pesanti ai nemici corazzati e l'abilità Mille occhi consente a Lara di utilizzare l'istinto di sopravvivenza mentre si sposta vicino ai muri.

Inoltre, il primo DLC The Forge è già disponibile e può essere affrontato in singleplayer o in modalità cooperativa. Le tombe della campagna principale, Lo sguardo dei giudici, Portale degli inferi, Grotte ululanti e Sentiero di guerra possono tutte essere affrontate nelle modalità Attacco al tempo e Attacco a punti. Shadow of the Tomb Raider è disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC Windows/Steam. Il Season Pass è disponibile e The Pillar può anche essere acquistato separatamente.