Il Dualshock 4 Limited Edition di God of War si potrà acquistare separatamente

ha annunciato cheLimited Edition del nuovo God of War potrà essere comprato anche a parte. Un'ottima conferma per chi sperava di procurarsi il pad con un acquisto mirato.

Come potete vedere nel post riportato a fondo pagina, la pagina Facebook di Sony PlayStation Italia ha annunciato che Il Dualshock 4 Limited Edition di God of War potrà essere acquistato anche a parte (esclusivamente da GameStop nel nostro paese).

Proprio un paio di giorni fa veniva annunciato un bundle speciale di PlayStation 4 Pro dedicato al nuovo God of War di Santa Monica, con al suo interno lo speciale DualShock 4 di cui stiamo parlando nella notizia. Nel caso vogliate procurarvi il pad in questione, dunque, non sarà necessario acquistare il bundle PlayStation 4 Pro a tema, ma potrete comprarlo singolarmente presso i rivenditori GameStop. Vi piace il design e la colorazione del nuovo controller?

Restando in tema God of War, vi ricordiamo che sono stati forniti diversi dettagli sul supporto a PlayStation 4 Pro, con la conferma dei 4K ottenuti tramite tecniche di upscale. Infine, il director Cory Barlog ha smentito tutte le voci che volevano la presenza delle microtransazioni nella nuova avventura di Kratos.