Il Dualshock 5 di PlayStation 5 includerà un proiettore olografico?

La redazione di TheNerdMag ha scovato un interessante brevetto di Sony Interactive Entertainment pubblicato lo scorso mese di agosto e riferito ad una tecnologia basata sulla proiezione olografica che potrebbe essere applicata ai futuri controller.

Il titolo del brevetto in questione è: "Metodo e apparati per la proiezione di immagini, video e/o ologrammi generati da una simulazione computerizzata". Il metodo descritto prevede la proiezione di un'immagine (su una parete) o di un ologramma generati da una simulazione computerizzata (ad esempio, un gioco) mediante un proiettore montato su un pad, che a sua volta deve essere utilizzato per controllare, almeno in parte, la simulazione stessa.

I sistemi brevettati sono due. Il primo prevede un display, un controller con un proiettore incluso e un processore da collegare al display. Il secondo sistema, invece, include il display, il controller al quale può essere montato e smontato un proiettore separato e il processore. In calce trovate l'immagine allegata al brevetto, che schematizza l'intero sistema. Altre sono reperibili a questo indirizzo.

Nel documento non viene fatta alcuna menzione di PlayStation 5 e dell'ipotetico Dualshock 5. Tuttavia, non abbiamo potuto fare a meno di pensare alla prossima console di casa Sony, dal momento che il brevetto è stato depositato dalla divisione videoludica della compagnia giapponese (SIE). Che stia davvero prendendo in considerazione l'inclusione di una tecnologia del genere sui controller di PlayStation 5? L'ipotesi non ci sembra poi tanto assurda. Dopotutto, chi si aspettava la presenza di un altoparlante e di un track-pad sul Dualshock 4 prima dell'annuncio?

Secondo voi è possibile una cosa del genere? Sopratutto, risulterebbe davvero utile un proiettore montato su un controller?