Il fantasy a turni Arcane Legacy tornerà a mostrarsi allo Svilupparty 2018

Dopo aver partecipato all'edizione dell'anno scorso, Wisdom Games sarà anche allo Svilupparty 2018, dove avremo modo di vedere nuovamente in azione Arcane Legacy.

Arcane Legacy è un gioco a turni 3D fortemente votato al multiplayer e ambientato in un mondo fantasy. I giocatori potranno partecipare al gran torneo aderendo in qualità di arcimago a una delle potenti casate del regno. Dopodiché, dovranno scegliere 4 servitori, 4 incantesimi e 2 consumabili ed affrontare l'arcimago avversario in una lotta all'ultimo sangue in un'arena realizzata in 3D.

Nell'ultimo anno il team ha apportato delle migliorie sostanziali in tutti gli ambiti: giocabilità, gameplay, grafica, UI, musiche e suoni. Il gioco si trova in uno stato definito altamente giocabile e presto sarà disponibile in Closed Alpha tramite Key Giveaway. Potete ammirarlo in azione nel video gameplay condiviso in apertura di notizia.

Wisdom Games è un team di sviluppatori di Roma, che tra soci fondatori e collaboratori risulta composto da 14 persone che condividono in gran parte gli stessi interessi e le stesse ambizioni per il mondo dei videogame. Vi ricordiamo infine che lo Svilupparty 2018 si svolgerà a Bologna dal 18 al 20 maggio.