Il FaZe Clan accoglie HighSky1, il nuovo fenomeno tredicenne di Fortnite

I profili social del FaZe Clan annunciano l'ingresso nel team di HighSky1, il nuovo fenomeno tredicenne di Fortnite Battaglia Reale. Il giovanissimo pro player si è messo in mostra durante le finali del torneo Winter Royale e si prepara a entrare in una delle organizzazioni eSport più famose e influenti del pianeta.

Nonostante i suoi 13 anni di età, HighSky è infatti considerato dagli esperti di settore come uno dei migliori giocatori di Fortnite del mondo in virtù dei successi raggiunti nelle ultime competizioni professionistiche collegate al battle royale di Epic Games, come il 22° posto raggiunto nella Scallywag Cup e il premio di 2.500 dollari ottenuto nel Winter Royale.

A testimonianza delle ambizioni nutrite da questo promettente pro player troviamo l'entusiastico trailer confezionato dal FaZe Clan per celebrare il suo ingresso nel team. La controversa scelta compiuta dal colosso della scena eSport di reclutare un così giovane giocatore di Fortnite Battaglia Reale sta già provocando delle reazioni contrastanti nell'oceanica community dello sparatutto multiplayer di Epic.

Prima di lasciarvi al modulo dei commenti per conoscere il vostro parere al riguardo, ricordiamo a tutti gli appassionati di Fortnite che potete consultare sulle nostre pagine le Guide per completare le Sfide della Settimana 4, con tutti i consigli per riuscire a portarle a termine prima che il prossimo reset delle attività settimanali di Fortnite, previsto per martedì 26 marzo, porti in dote nuove Sfide per tutti coloro che esplorano l'isola nel corso della Stagione 8 di Fortnite a tema "pirati contro ninja".