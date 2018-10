Il fenomeno Pokémon Go non si arresta: guadagni stellari a Settembre

La mania di Pokémon Go non accenna a diminuire. Il popolare videogioco per smartphone creato da Niantic e Pokémon Company continua a registrare guadagni importanti. Infatti, secondo quanto riportato da Sensor Tower il gioco avrebbe registrato 84.9 milioni di dollari di guadagno durante il mese di settembre.

Per Niantic questo rappresenta il mese più profittevole dal novembre dell'anno scorso. Il guadagno sarebbe dovuto al crescente numero di giocatori che continua a catturare Pokémon in giro per il mondo invogliato dai costanti aggiornamenti da parte di Niantic. Negli anni sono state introdotte, infatti, altre tre generazioni di Pokémon, novità sul gameplay e, da qualche giorno, anche il supporto AR+.

Secondo quanto riportato, i guadagni di Pokémon Go sono cresciuti di anno in anno, fino ad arrivare ad una crescita maggiore dell' 89% rispetto al settembre del 2017. Dal Luglio del 2016, giorno della sua pubblicazione, Pokémon Go ha guadagnato complessivamente circa 2 miliardi di dollari con oltre 500 milioni di Download.

Pokémon Go è disponibile gratuitamente sui dispositivi iOs e Android.



Se non vi siete ancora fatti influenzare dalla mania Pokémon vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Pokémon Go