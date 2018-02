Il figlio di Gabe Newell parla del suo prossimo gioco e del futuro di Valve

Gary Newell, il figlio del presidente di, è stato protagonista di una recente intervista in cui ha parlato di, il suo prossimo videogioco. Gary ha inoltre speso qualche parola sul futuro di Valve e svelato un curioso retroscena sul boss finale di

"Il boss finale di Half Life 1, quel mostro gigantesco a forma di bambino, probabilmente era riferito a me. Quando mia madre era in dolce attesa i miei genitori pensavano sicuramente a quanta paura e pressione potesse mettere la cosa, allora avere un figlio avrebbe spaventato chiunque." spiega Gary Newell.

Il figlio di Gabe Newell ha poi parlato di Fury, il suo prossimo progetto (che precisiamo non essere finanziato da Valve), un MMO FPS con elementi creati dagli utenti stessi, per quella che si preannuncia un'esperienza di gioco ispirata a titoli come Spore, Garry's Mode e per certi versi anche Star Citizen.

Infine, elogiando il lavoro di Valve, Gary ha espresso le seguenti parole sulla compagnia del padre: "Mi piacerebbe che Valve si dedicasse a qualcosa di nuovo. Le persone che ci lavorano sono tra le più intelligenti che abbia conosciuto, si impegnano moltissimo e danno il meglio di loro. Il clima in Valve è molto buono e la macchina funziona, ma penso che potrebbero fare qualcosa di diverso, qualcosa di più rischioso e di mai tentato prima. A volte bisogna avere il coraggio di fare qualcosa di nuovo e di abbracciare un'idea folle."

Half Life 3 potrebbe essere una di queste idee folli, non trovate?