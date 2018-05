Il film di Monster Hunter entra in produzione a settembre, Milla Jovovich nel cast

Come riportato da Variety, il film di Monster Hunter diretto da Paul W. S. Anderson entrerà in produzione a settembre. Tra gli attori confermati nel cast spicca la figura di Milla Jovovich, protagonista dei film dedicata alla saga di Resident Evil.

A distanza di due anni dall'annuncio della pellicola, dunque, abbiamo la conferma che il film di Monster Hunter entrerà in produzione a settembre: le riprese si svolgeranno in Sud Africa, contando su un budget complessivo pari a 60 milioni di dollari.

Come visto nei film dedicati a Resident Evil, nel cast vedremo la partecipazione di Milla Jovovich, questa volta alle prese con la caccia ai mostri. Cosa possiamo aspettarci dalla trasposizione cinematografica di Monster Hunter? Stando alla sinossi ufficiale, il protagonista della vicenda sarà un uomo ordinario che scopre di discendere da un antico eroe: una rivelazione che lo porterà ad allenarsi per diventare un cacciatore di mostri, e a intraprendere un viaggio in un mondo mistico abitato da creature mitologiche.

L'annuncio è arrivato a pochi giorni di distanza dal grande traguardo di Monster Hunter World, titolo che con 7.9 milioni di copie distribuite ha segnato un nuovo record per la saga. A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli sul nuovo film di Paul W. S. Anderson: voi cosa vi aspettate dalla pellicola?