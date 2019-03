Il finale di Final Fantasy XIV: Stormblood debutta oggi con la patch 4.56

Dopo la pubblicazione dell'espansione A Requiem For Heroes, Final Fantasy XIV: Stormblood si aggiorna oggi con la patch 4.56, atteso update che introduce il finale che farà da ponte narrativo con la prossima espansione in arrivo, Shadowbringers.

La patch 4.56 introduce i seguenti nuovi contenuti:

Yojimbo Trial Battle – Kugane Ohashi : Il combattimento speciale da 8 giocatori contro Yojimbo, che ha debuttato nel Final Fantasy XIV Fan Festival 2018-2019 Tour, è ora accessibile ai discepoli di guerra e magia di livello 70.

: Il combattimento speciale da 8 giocatori contro Yojimbo, che ha debuttato nel Final Fantasy XIV Fan Festival 2018-2019 Tour, è ora accessibile ai discepoli di guerra e magia di livello 70. Altre avventure di Hildibrand : l'Inspector Extraordinaire ritorna.

: l'Inspector Extraordinaire ritorna. Quest delle tribù di Stormblood : Una nuova serie di quest riunisce le tribù di Stormblood.

: Una nuova serie di quest riunisce le tribù di Stormblood. Nuovo equipaggiamento, minion, emote e altro ancora

Inoltre, prima del 2 luglio sono previsti ulteriori aggiornamenti che precederanno l’uscita di Shadowbringers e aggiungeranno nuove funzionalità e contenuti per tutti i giocatori.

Una collaborazione con Final Fantasy XV, prevista per il 16 aprile, vedrà l'arrivo dell'eroe Noctis Lucis Caelum nel mondo di Hydaelyn. I giocatori di Final Fantasy XIV Online che completeranno la collaborazione potranno ottenere diverse ricompense a tema, come la pettinatura e l'abito di Noctis e il primo mezzo di trasporto per quattro persone: la Regalia.

La patch 4.57 introdurrà un sistema di visita dei mondi, che permetterà ai giocatori di raggiungere qualsiasi mondo del loro centro dati per incontrare gli amici e giocare con loro. Questa novità è accompagnata dall'espansione dei centri dati nordamericani ed europei volta a favorire la community in continua espansione di Final Fantasy XIV.

La diffusione della patch è prevista per il 23 aprile, mentre l'espansione dei centri dati europei avverrà il 2 aprile. Da questa data e fino al 16 aprile, i giocatori dei centri dati europei potranno trasferire gratuitamente il proprio personaggio su un altro mondo di qualsiasi centro dati, in modo da poter proseguire la loro avventura in Shadowbringers insieme ai loro amici.