Il futuro di Square-Enix all'E3 2018: conferenza commentata lunedì 11 giugno alle 19:00

A sorpresa, anche Square-Enix terrà una conferenza all'E3 2018: al momento non sappiamo se la compagnia abbia in programma un Video Showcase oppure uno speciale evento live, in ogni caso commenteremo il tutto in diretta streaming lunedì 11 giugno dalle 19:00.

Per Square-Enix si tratta di un banco di prova importante, il publisher annuncerà in questa occasione la data di uscita di Kingdom Hearts 3, inoltre si attendono notizie su Final Fantasy VII Remake, sparito dai radar negli ultimi anni. All'E3, la compagnia mostrerà anche il primo video gameplay di Shadow of the Tomb Raider e si auspica anche uno spazio per The Avengers Project. Non sembra invece esserci spazio per Deus Ex, serie in pausa dopo la tiepida accoglienza riservata a Mankind Divided. I tempi potrebbero però essere maturi per il ritorno di Thief, dopo il reboot del 2014 il franchise potrebbe tornare in una nuova veste, più moderna e al passo con i tempi.

