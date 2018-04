Il gameplay di Shadow of the Tomb Raider sarà mostrato all'E3 di Los Angeles

La scorsa settimana Square-Enix ha presentato ufficialmente Shadow of the Tomb Raider con un trailer, senza però mostrare alcuna sequenza di gameplay della nuova avventura di Lara Croft. Secondo quanto riportato dalla roadmap di presentazione, il gameplay del gioco verrà mostrato per lap rima volta all'E3 di Los Angeles.

Come potete leggere nella "Ruota dei Maya" pubblicata in calce alla notizia, a giugno è prevista la pubblicazione del gameplay per la prima volta in assoluto mentre durante la Gamescom di agosto verrà mostrato un secondo gameplay trailer. Il 14 settembre il gioco arriverà nei negozi e in seguito Square-Enix pubblicherà sette DLC, uno al mese da ottobre 2018 ad aprile 2019.

Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile in edizione Standard, Croft e Ultimate, le ultime due includono anche il Season Pass che darà accesso ai sette DLC e ad altri contenuti non meglio specificati, tra cui probabilmente costumi esclusivi e skin aggiuntive per le armi. Recentemente, il publisher ha confermato che la versione PC sarà sviluppata da Nixxes Software in collaborazione con NVIDIA, così da sfruttare al massimo le potenzialità delle schede della casa californiana.