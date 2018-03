Il gameplay di Travis Strikes Again No More Heroes debutterà nel Direct di domani?

Il nuovo Nintendo Direct andrà in onda giovedì 8 marzo alle 23:00 , ora italiana e sarà commentato e tradotto in diretta sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it. Non mancate!

A rivelarlo è Vandal Leaks tramite un Tweet riportato dall'insider Liam Robertson : "Travis Strikes Again debuts a gameplay trailer featuring single joycon co-op gameplay." Inoltre Vandal ipotizza anche il reveal di un DLC di Super Mario Odyssey che porterà in dote il Regno di Luigi , sebbene su questa tesi lo stesso insider nutra ancora qualche dubbio.

Altri contenuti per Travis Strikes Again: No More Heroes