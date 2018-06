Il gaming abbandonerà il concetto di generazione, secondo Spencer e Guillemot

Intervistati recentemente da Variety, Phil Spencer e Yves Guillemot si sono espressi sul futuro del gaming, ed in particolare sul concetto di generazione videoludica, che nei prossimi anni potrebbe diventare una realtà sempre meno solida e concreta.

"Penso che vedremo un'altra generazione di console, ma ci sono buone possibilità che mano a mano vedremo sempre meno hardware. Ci sarà un'altra generazione, e dopo quella ci concentreremo sullo streaming, tutti noi", le parole di Guillemot, CEO di Ubisoft, che ha inoltre spiegato come questo passaggio potrebbe aiutare il mercato tripla A in una sua ulteriore crescita.

Queste, invece, le dichiarazioni di Phil Spencer, leader di Xbox: "Il nostro punto di interesse in questo momento è chiederci: "Cosa può fare Microsoft per il gaming?" Mi interessa meno che la gente giochi Minecraft su Xbox One, quanto il fatto stesso che gli utenti giochino Minecraft, a prescindere dal device o dalla console che hanno di fronte. Questo è il motivo per cui vedo i giochi evolversi oltre le generazioni, e mi piacerebbe anche un'evoluzione degli hardware che sia multi-generazionale".

Sicuramente ci vorranno ancora alcuni anni prima di un cambiamento così cruciale, ma sembra ormai che molti esponenti dell'industria stiano iniziando a guardare allo streaming e al cloud gaming con estremo interesse.