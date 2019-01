Il gioco horror Dollhouse è in arrivo su PS4 e PC nel 2019

Il publisher Soedesco e lo sviluppatore Creazn hanno annunciato che l'avventura horror noir Dollhouse è in arrivo su PlayStation 4 e PC nel corso del 2019. Con l'occasione sono stati diffusi ulteriori dettagli sul gioco.

Dollhouse ci mette nei panni di Marie, una detective intenzionata a far luce sul suo passato oscuro. Il giocatore potrà usare un vasto cast di personaggi per progredire gradualmente nella mente di Marie, scegliendo quale percorso intraprendere e come personalizzare le proprie abilità (con oltre 40 abilità passive a disposizione). Durante l'avventura avremo modo di analizzare l'ambiente, in modo da scovare una serie di indizi utili alle nostre indagini.

Oltre a includere una modalità campagna per giocatore singolo, il titolo metterà a disposizione anche una modalità multiplayer online con 14 personaggi selezionabili. Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sul gioco, ricordimo che Dollhouse sarà disponibile su PlayStation 4 e PC nel corso del 2019.