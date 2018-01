Il gioco di Star Wars di Respawn potrebbe uscire durante l'anno fiscale 2020

Durante l'ultima riunione con gli azionisti, Andrew Wilson e Blake Jorgensen (rispettivamente CEO e CFO di) hanno riferito che il gioco disviluppato dapotrebbe uscire durante l'anno fiscale 2020.

I vertici del publishr fanno sapere di non aver ancora delineato la line-up per il FY 2020, tuttavia il gioco di Respawn a tema Guerre Stellari potrebbe uscire proprio durante questa finestra, ovvero nel periodo che va dal primo aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli e Andrew Wilson ribadisce come la finestra temporale indicata sia assolutamente provvisoria e non indicativa del periodo di uscita del gioco. Lo scorso anno, Electronic Arts ha acquistato Respawn Entertainment, lo studio è al lavoro non solo su Star Wars ma anche su un progetto legato alla VR e sul nuovo Titanfall.