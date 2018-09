Il gioco di Stranger Things si farà, nonostante la chiusura di Telltale Games

Nonostante la chiusura di Telltale Games, l'adattamento videoludico di Stranger Things vedrà ugualmente la luce. Netlifx è infatti intenzionata a non abbandonare il progetto, così da poterlo affiancare a Minecraft: Story Mode, che verrà pubblicato dalla compagnia come serie interattiva.

"Siamo dispiaciuti dalle news riguardanti Telltale Games. Hanno sviluppato tanti grandi giochi in passato e lasciato un marchio indelebile nell'industria. I lavori su Minecraft: Story Mode proseguiranno come da programma. Siamo nel processo di valutare altre opzioni per portare l'universo di Stranger Things all'interno del medium interattivo".

Non ci resta dunque che attendere i prossimi aggiornamenti, quando Netflix avrà ormai deciso cosa fare con il progetto dedicato alla serie televisiva diretta dai fratelli Duffer.

Tra i progetti cancellati da Telltale Games, studio che è stato chiuso per problemi finanziari, abbiamo un gioco a tema zombie con narrativa procedurale, The Wolf Among Us 2 e gli ultimi due episodi di The Walking Dead: Final Season.